Salon: Lajkovac

Hakemler: Adnan Kolos (Bosna-Hersek), Markus Petsche ( Avusturya )

Zeleznicar: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic (Vujovic, Savicevic, Perovic, Ivanovic, Markovic)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Thompson, Merve Atlıer, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Elif Şahin)

Setler: 26-28, 17-25, 17-25

Süre: 73 dakika (28, 23, 22)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası eleme turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar takımını deplasmanda 3-0 yendi.

Bu eşleşmenin rövanşı 24 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit'in ikinci karşılaşmada rakibi karşısında alacağı en az 2 set veya her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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