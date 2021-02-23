Beziers Angels: 3 -Galatasaray HDI Sigorta: 2
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Beziers Angels: 3 -Galatasaray HDI Sigorta: 2

23.02.2021 22:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:44
Beziers Angels: 3 -Galatasaray HDI Sigorta: 2

CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Fransa'nın Beziers Angels takımına 3-2'lik skorla mağlup oldu.

CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı,  deplasmanda Fransa'nın Beziers Angels takımına 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Beziers kentindeki Four a Chaux Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 25-20, 13-25, 18-25, 25-22 ve15-13'lük setlerle kazandı. Galatasaray HDI Sigorta, rövanş maçında Fransa temsilcisini 3 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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