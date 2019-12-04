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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Azoty Chemik'e 3-1 yenildi.

04.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:48
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

HDI Kadın Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Azoty Chemik'e 3-1 yenildi.

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, ilk seti 25-20'lik skorla kaybetti ve 1-0 geri düştü. İkinci sette oyuna ağırlık koyarak yakaladığı üstünlüğü koruyan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-17 alarak 1-1 beraberliği sağladı.

Müsabakanın üçüncü setinde rakibinin farkı açmasına engel olamayan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-19 kaybederek yeniden geri düştü: 2-1.

Çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25 kaybeden Galatasaray, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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