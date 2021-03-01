Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde iki Türk ekibi karşılaşacak
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Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde iki Türk ekibi karşılaşacak

01.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:44
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde iki Türk ekibi karşılaşacak

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde iki Türk ekibi karşı karşıya gelecek.

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde iki Türk ekibi karşı karşıya gelecek.

CEV Challenge Kupası yarı finalinde eşleşen Türk Hava Yolları ile Sistem9 Yeşilyurt, yarın ve 3 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maçlarda kozlarını paylaşacak.

Eşleşmenin ilk maçı Türk Hava Yolları'nın, ikinci karşılaşma ise Sistem9 Yeşilyurt'un ev sahipliğinde oynanacak. İki mücadele de saat 17.00'de başlayacak.

Turu geçecek ekip, CEV Challenge Kupası'nda finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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