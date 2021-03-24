Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyon olan Sistem9 Yeşilyurt kupasını aldı

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinde Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı iki maçta da 3-0'lık skorlarla yenerek şampiyon olan Sistem9 Yeşilyurt, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinde Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı iki maçta da 3-0'lık skorlarla yenerek şampiyon olan Sistem9 Yeşilyurt, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki final rövanşının ardından düzenlenen törende, Sistem9 Yeşilyurtlu oyunculara kupayı, CEV Başkan Yardımcısı Miroslaw Przedpelski ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

İkinci olan CSM Volei Alba'nın oyuncuları, madalyalarını Yeşilyurt Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak'tan aldı.

Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin sporcuları büyük coşku yaşadı. Final maçının en değerli oyuncusu (MVP) ise Sistem9 Yeşilyurt'tan Alexia Carutasu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan