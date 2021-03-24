Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası finali

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Konstantin Selin (Azerbaycan)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Tuna Aybüke Çetinay, İrem Kaya, Duru Aksu, Ece Hocaoğlu Şanlı, Derya Güç, Burcu Yönder)

CSM Volei Alba: Celic, Kocic, Baciu, Milenkovic, Aleksic, Antonijevic (Popovic, Spasenic, Rus, Bleicher, Malkova, Hood Scott, Cheluta, Alupei)

Setler: 25-17, 25-17, 25-12

Süre: 67 dakika (24, 24, 19)

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Sistem9 Yeşilyurt, durumu 14-10 yaparak konuk takıma mola aldırdı. Carutasu ve Derya Cebecioğlu'nun sayılarıyla etkili olan Sistem9 Yeşilyurt, ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 üstünlük yakaladı.

Ev sahibi takım, skor üstünlüğünü bırakmadığı ikinci sette de 25-17 galip gelerek 2-0 öne geçti ve şampiyonluğu garantiledi.

Sistem9 Yeşilyurt, rahat bir oyun çıkardığı üçüncü seti de 25-12 ile hanesine yazdırarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

İlk maçı da aynı skorla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan