Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası finali
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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası finali

17.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:39
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası finali

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımını 3-0 yendi.

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımını 3-0 yendi.

Targu Mureş kentiyle aynı adı taşıyan spor salonundaki mücadeleyi 25-12, 25-18 ve 25-16'lık setlerle kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 24 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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