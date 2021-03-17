Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası finali
17.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:39
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımını 3-0 yendi.
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımını 3-0 yendi.
Targu Mureş kentiyle aynı adı taşıyan spor salonundaki mücadeleyi 25-12, 25-18 ve 25-16'lık setlerle kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 24 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya