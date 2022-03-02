Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi.

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi.

Scandicci şehrindeki PalaRiadoli'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle galip geldi.

Aydın'da yapılan ilk maçı da 3-2 kazanan İtalya temsilcisi, adını finale yazdırdı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, İtalya, Aydın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title