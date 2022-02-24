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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

AA, Ferdi Uzun - Spor
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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Mimar SinanHakemler: Tomislav Popovirc, Zaur HajiyevAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Duygu Düzceler)Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Silva, Malinov, Pereira, Lippmann, Sorokaite...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Tomislav Popovirc, Zaur Hajiyev

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Duygu Düzceler)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Silva, Malinov, Pereira, Lippmann, Sorokaite (Castillo, Antropova)

Setler: 21-25, 25-23, 25-22, 18-25, 10-15

Süre: 135 dakika (26, 32, 28, 30, 19)

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 3-2 yenildi.

AA / Ferdi Uzun - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Mimar Sinan, voleybol, İtalya, Spor, Haberler

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