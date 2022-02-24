Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
AA, Ferdi Uzun - Spor
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Salon: Mimar SinanHakemler: Tomislav Popovirc, Zaur HajiyevAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Duygu Düzceler)Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Silva, Malinov, Pereira, Lippmann, Sorokaite...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Tomislav Popovirc, Zaur Hajiyev
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Duygu Düzceler)
Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Silva, Malinov, Pereira, Lippmann, Sorokaite (Castillo, Antropova)
Setler: 21-25, 25-23, 25-22, 18-25, 10-15
Süre: 135 dakika (26, 32, 28, 30, 19)
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 3-2 yenildi.
AA / Ferdi Uzun - Spor