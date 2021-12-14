Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı 3-0 yendi.

İlk maçta Aydın'da rakibini 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kaposvar kentindeki Kaposvar Arena'da oynanan rövanş maçını da 17-25, 26-28 ve 20-25'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu galibiyetle rakibini eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, adını bir üst tura yazdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor üst turdaki rakibi, yarın yapılacak Niederösterreich (Avusturya)-CSM Lugoj (Romanya) maçının galibi olacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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