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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Martin Yanakiev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Hümay Topaloğlu, Sude Naz Uzun, Solobska, Hilal Kocakara, Maglio (Cansu Bir, Deniz Emrelli)TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Martin Yanakiev ( Bulgaristan ), Dejan Rogic ( Sırbistan )

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Hümay Topaloğlu, Sude Naz Uzun, Solobska, Hilal Kocakara, Maglio (Cansu Bir, Deniz Emrelli)

TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina, Bogdanovic, Kasperaviciute (Najmovic, Valionyte, Lokyte, Paukstyte)

Setler: 25-12, 25-19, 22-25, 25-18

Süre: 91 dakika (19, 24, 26, 22)

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımını 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, yarın yine Bursa'da oynanacak.

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri

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