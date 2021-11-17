Aydın Büyükşehir Belediyespor – OK Gacko: 3-0
CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk tur maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 mağlup etti.
CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk tur maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-18 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Rövanş mücadelesi 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek'te oynanacak.- Aydın