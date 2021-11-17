Aydın Büyükşehir Belediyespor – OK Gacko: 3-0 - Haberler Spor
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Aydın Büyükşehir Belediyespor – OK Gacko: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor – OK Gacko: 3-0

CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk tur maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 mağlup etti.

CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk tur maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-18 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Rövanş mücadelesi 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek'te oynanacak.


- Aydın
Aydın Büyükşehir Belediyespor – OK Gacko: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor – OK Gacko: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor – OK Gacko: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor – OK Gacko: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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