Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu rövanşında Norveç'in BK Tromso takımını 3-0 yenerek tur atladı.
AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu rövanşında Norveç'in BK Tromso takımını 3-0 yenerek tur atladı.
Kadınlar Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynamaya hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, eleme turu ilk karşılaşmada 3-0 yendiği BK Tromso takımıyla Norveç'te rövanş maçına çıktı.
Tromso Spor Salonunda oynanan maçı 25-18, 25-15 ve 25-11'lik setlerle yine 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda son 32 takım arasına adını yazdırdı.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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