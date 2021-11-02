Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında Norveç'in BK Tromso takımını 3-0 yendi.
AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında Norveç'in BK Tromso takımını 3-0 yendi.
Kadınlar Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynamaya hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, eleme turunda eşleştiği BK Tromso takımıyla Norveç'te karşılaştı.
Tromso Spor Salonunda oynanan maçı 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş öncesi tur için avantaj sağladı.
Rövanş karşılaşması, yarın TSİ 21.00'de yine Norveç'te oynanacak. Eşleşmeyi geçecek ekip, CEV Challenge Kupası'nda bir üst tura adını yazdıracak.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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