Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında Norveç'in BK Tromso takımını 3-0 yendi.

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında Norveç'in BK Tromso takımını 3-0 yendi.

Kadınlar Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynamaya hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, eleme turunda eşleştiği BK Tromso takımıyla Norveç'te karşılaştı.

Tromso Spor Salonunda oynanan maçı 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş öncesi tur için avantaj sağladı.

Rövanş karşılaşması, yarın TSİ 21.00'de yine Norveç'te oynanacak. Eşleşmeyi geçecek ekip, CEV Challenge Kupası'nda bir üst tura adını yazdıracak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title