Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

03.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:52
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Macaristan temsilcisi MCM-Diamant Kaposvar'ı deplasmanda 3-1 yenen Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, finalde Sistem9 Yeşilyurt'un rakibi oldu.

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Macaristan temsilcisi MCM-Diamant Kaposvar'ı deplasmanda 3-1 yenen Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, finalde Sistem9 Yeşilyurt'un rakibi oldu.

Macaristan'ın Kaposvar şehriyle aynı adı taşıyan salonda oynanan yarı final rövanşında CSM Volei Alba Blaj, rakibini 23-25, 25-18, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

İlk maçı da 3-0 kazanan CSM Volei Alba Blaj, adını finale yazdırdı.

Sistem9 Yeşilyurt ile CSM Volei Alba Blaj arasındaki finalin ilk ayağı 17 Mart'ta Romanya'da, rövanşı ise 24 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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