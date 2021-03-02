Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

02.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:38
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), İlhami ŞenyurtTürk Hava Yolları: Özge Nur Çetiner, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Carlini, Rishel (Saniye Merve Dalbeler Aslan, Berin Yıldırım, Nur Sevil Gökbudak, Polen Ünver, Ada Germen)Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), İlhami Şenyurt

Türk Hava Yolları: Özge Nur Çetiner, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Carlini, Rishel (Saniye Merve Dalbeler Aslan, Berin Yıldırım, Nur Sevil Gökbudak, Polen Ünver, Ada Germen)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)

Setler: 31-29, 19-25, 25-23, 21-25, 10-15

Süre: 152 dakika (40, 28, 32, 31, 21)

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Dengeli başlayan maçta Sistem9 Yeşilyurt, ilk sette etkili hücumlarıyla farkı 5 sayıya kadar (12-7) çıkardı. Üst üste bulduğu sayılarla rakibine yaklaşan (14-15) Türk Hava Yolları, 19. sayıda beraberliği yakaladı. Başa baş mücadeleye sahne olan son bölümde rakibinin boşluklarını iyi değerlendiren Türk Hava Yolları, seti 31-29 hanesine yazdırdı.

Baskılı başladığı ikinci sette de 9-4 öne geçen Sistem9 Yeşilyurt, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdiği seti 25-19 kazanarak, yeniden maça ortak oldu.

6-6 beraberliğin ardından Sistem9 Yeşilyurt'un beş sayılık seri yakaladığı üçüncü sette, 18. sayıda yine skora denge geldi. Bu bölümde daha az hata yapan Türk Hava Yolları, seti 25-23 kazanarak bir kez daha öne geçti.

Baştan sona çekişmeye sahne olan dördüncü seti 25-21 alan Sistem9 Yeşilyurt, maçı altın sete götürdü.

Altın sette daha az hatayla oynayan Sistem9 Yeşilyurt, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı yarın saat 17.00'de yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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