Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

16.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:16
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)TK Kaunas: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite (Najmovic, Kiausaite, Matekonyte, Szalbierz)Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)

TK Kaunas: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite (Najmovic, Kiausaite, Matekonyte, Szalbierz)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, İrem Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel)

Setler: 12-25, 9-25, 8-25

Süre: 48 dakika (16, 16, 16)

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turunda Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya temsilcisi TK Kaunas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sistem9 Yeşilyurt, çeyrek finalde Kairos Ponta Delgada-UVC Holding maçının galibiyle karşılaşacak.

Yarı final için sahaya çıkacak İstanbul ekibinin maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

İlgili Haberler

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi
Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 18:23:46. #1.15#
title