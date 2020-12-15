Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

15.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:28
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın yapılacak.

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın yapılacak.

Sistem9 Yeşilyurt, Türkiye'deki organizasyonda Litvanya temsilcisi TK Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Aynı salondaki diğer son 16 turu karşılaşması ise Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımı ile Avusturya'nın UVC Holding ekibi arasında saat 19.00'da oynanacak.

Türk Hava Yolları ise son 16 turu mücadelesine İspanya'da çıkacak. Türk Hava Yolları, yarın Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Las Palmas Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

İspanya'daki diğer son 16 turu mücadelesi ise İspanya'nın Gran Canaria ile Fransa'nın Vandoeuvre Nancy ekipleri arasında aynı salonda yapılacak.

Son 16 turunda galip gelecek takımlar, 17 Aralık Perşembe günü çeyrek finalde karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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