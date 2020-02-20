Haberler » Spor » Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Avusturya temsilcisi ASKÖ Linz-Steg'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

20.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:20
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında temsilcisi ASKÖ Linz-Steg'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Linz şehrindeki Georg von Peuerbach Gymnasium'da oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, rakibini 25-14, 25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler