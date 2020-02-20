Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

20.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:20

Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Avusturya temsilcisi ASKÖ Linz-Steg'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Linz şehrindeki Georg von Peuerbach Gymnasium'da oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, rakibini 25-14, 25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA