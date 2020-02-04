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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Bjorn Willems (Belçika), Tiran Shaino (İsrail)Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan)CSM Lugoj: Laura, Petra, Balintoni, Ignjic, Roman, Kocic (Adriana...

04.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:26
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bjorn Willems (), Shaino ()

: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan)

CSM Lugoj: Laura, Petra, Balintoni, Ignjic, Roman, Kocic (Adriana Popa, Georgiana Popa, Badiu-Savu, Cauc, Pantiru)

Setler: 25-15, 25-12, 25-17

Süre: 58 dakika (19, 19, 20)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-0 yendi.

Deplasmanda oynadığı turun ilk maçını da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, çeyrek finale çıktı.

Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg takımıyla eşleşti.

Kaynak: AA
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