Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Salon: Burhan FelekHakemler: Bjorn Willems (Belçika), Tiran Shaino (İsrail)Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan)CSM Lugoj: Laura, Petra, Balintoni, Ignjic, Roman, Kocic (Adriana...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bjorn Willems (Belçika), Tiran Shaino (İsrail)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan)
CSM Lugoj: Laura, Petra, Balintoni, Ignjic, Roman, Kocic (Adriana Popa, Georgiana Popa, Badiu-Savu, Cauc, Pantiru)
Setler: 25-15, 25-12, 25-17
Süre: 58 dakika (19, 19, 20)
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-0 yendi.
Deplasmanda oynadığı turun ilk maçını da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, çeyrek finale çıktı.
Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg takımıyla eşleşti.