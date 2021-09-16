Voleybol Kadınlar Balkan Kupası yarın başlayacak
Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası, yarın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayacak.
Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası, yarın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki turnuvada Türk temsilcisinin yanı sıra Sırbistan'ın OK Jedinstvo, Yunanistan'ın Aris, Kuzey Makedonya'nın Janta Volley, Kosova'nın KV Drita takımları ve Romanya'dan CSO Voluntari 2005 takımları mücadele edecek.
İki grupta oynanacak karşılaşmalarda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar finalde karşılaşacak. Final maçının kazanacak ekip ülkesini CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek.
Aydın Büyükşehir Belediyespor gruptaki ilk maçını yarın saat 19.00'da KV Drita, ikinci müsabakasını ise 18 Eylül Cumartesi günü CSO Voluntari ile yapacak.
Kovid-19 tedbirlerinin uygulanacağı müsabakaları sporseverler ücretsiz izleyebilecek.
Maç programı
2021 Kadınlar Balkan Kupası'nın maç programı şöyle:
Yarın:
11.00 KV Drita-CSO Voluntari 2005
15.00 Ok Jedinstvo-Aris
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-KV Drita
18 Eylül Cumartesi:
11.00 Janta Volej-Ok Jedinstvo
15.00 CSO Voluntari 2005-Aydın Büyükşehir Belediyespor
19.00 Aris-Janta Volej
19 Eylül Pazar
11.00 Beşincilik (A3-B3)
13.00 Üçüncülük (B2-A2)
15: 00 Final (B1-A1)