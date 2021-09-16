Voleybol Kadınlar Balkan Kupası yarın başlayacak

Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası, yarın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki turnuvada Türk temsilcisinin yanı sıra Sırbistan'ın OK Jedinstvo, Yunanistan'ın Aris, Kuzey Makedonya'nın Janta Volley, Kosova'nın KV Drita takımları ve Romanya'dan CSO Voluntari 2005 takımları mücadele edecek.

İki grupta oynanacak karşılaşmalarda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar finalde karşılaşacak. Final maçının kazanacak ekip ülkesini CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyespor gruptaki ilk maçını yarın saat 19.00'da KV Drita, ikinci müsabakasını ise 18 Eylül Cumartesi günü CSO Voluntari ile yapacak.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulanacağı müsabakaları sporseverler ücretsiz izleyebilecek.

Maç programı

2021 Kadınlar Balkan Kupası'nın maç programı şöyle:

Yarın:

11.00 KV Drita-CSO Voluntari 2005

15.00 Ok Jedinstvo-Aris

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-KV Drita

18 Eylül Cumartesi:

11.00 Janta Volej-Ok Jedinstvo

15.00 CSO Voluntari 2005-Aydın Büyükşehir Belediyespor

19.00 Aris-Janta Volej

19 Eylül Pazar

11.00 Beşincilik (A3-B3)

13.00 Üçüncülük (B2-A2)

15: 00 Final (B1-A1)