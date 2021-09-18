Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki müsabakada CSO Voluntari 2005'i 25-11, 25-15 ve 25-12'lik setlerle 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçını da kazanarak adını finale yazdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi bugünkü OK Jedinstvo-Aris maçıyla belli olacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şans Oyunları Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Marcao Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Hulusi Akar Şans Oyunları Rüya Tabirleri Tahir Büyükakın Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 16:59:36. #1.11#