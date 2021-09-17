Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 mağlup etti.
Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 mağlup etti.
Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki müsabakada KV Drita'yı 25-14, 25-11 ve 25-8'lik setlerle 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor, organizasyona galibiyetle başladı.
Organizasyonda grup maçları, yarınki CSO Voluntari 2005-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve OK Jedinstvo-Aris maçlarıyla tamamlanacak. Final mücadelesi 19 Eylül Pazar günü oynanacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri