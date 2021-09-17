Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Sırbistan'dan OK Jedinstvo, Yunan temsilcisi Aris'i 3-0 yendi.
Kadınlar voleybolda şampiyon olacak takımın CEV Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Sırbistan'dan OK Jedinstvo, Yunan temsilcisi Aris'i 3-0 yendi.
Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki müsabakada OK Jedinstvo, 25-18, 25-19 ve 25-17'lik setlerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Öte yandan, organizasyonda ilk maçını yarın oynaması planlanan Kuzey Makedonya temsilcisi Janta Volley'in takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle turnuvadan çekildiği bildirildi.
Toplam 5 takımla devam edecek Kadınlar Balkan Kupası'nda ilk gün Aydın Büyükşehir Belediyespor-KV Drita maçıyla tamamlanacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri