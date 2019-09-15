Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

15.09.2019 18:40

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik (Türkiye), Bijana Djerfi (Sırbistan)

Türk Hava Yolları: Madison, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)

Zeleznicar: Lazerevic, Mitrovic, Canak, Gacesa, Lukic, Gajic (Spasenic, Tosic, Rankovic)

Setler: 25-15, 25-19, 25-22

Süre: 73 dakika (22, 24, 27)

Kadınlar Balkan Kupası'nda ikinci ve son maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı 3-0 yenen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Tarihinde ilk kez Balkan Kupası'nda şampiyon olan Türk Hava Yolları, böylece CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Türk temsilcisi, CEV Challenge Kupası ikinci eleme turunda Macaristan temsilcisi Diamant Kaposvari ile mücadele edecek.

Kaynak: AA