Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
Balkan Voleybol Birliği tarafından düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası, İstanbul'da başladı.
Balkan Voleybol Birliği tarafından düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası, İstanbul'da başladı.
Türk Hava Yolları takımının ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile Sırp ekibi Zeleznicar karşı karşıya geldi.
Dinamo Bükreş, karşılaşmayı 25-21, 32-30, 25-20 setler sonucunda 3-0 kazandı.
Kupada yarın Türk Hava Yolları ile Dinamo Bükreş karşı karşıya gelecek.