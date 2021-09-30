Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Adem TürkmenTürk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Cemre Erkul, Rabadzhieve (Berin Yıldırım, Mehtap Öztunalı)Yeşilyurt: Burcu Yonder, Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa (Ceren Yılmaz,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Adem Türkmen

Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Cemre Erkul, Rabadzhieve ( Berin Yıldırım, Mehtap Öztunalı)

Yeşilyurt: Burcu Yonder, Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa (Ceren Yılmaz, Duru Aksu, Nazlı Eda Kafkas, Sülbiye Ceren Yılmaz)

Setler: 25-16, 25-14, 25-13

Süre: 68 dakika (21, 24, 23)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Türk Hava Yolları, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Sezai Temelli Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Demet Özdemir Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:47:22. #1.17#