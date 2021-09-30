Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Adem TürkmenTürk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Cemre Erkul, Rabadzhieve (Berin Yıldırım, Mehtap Öztunalı)Yeşilyurt: Burcu Yonder, Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa (Ceren Yılmaz,...
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Adem Türkmen
Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Cemre Erkul, Rabadzhieve ( Berin Yıldırım, Mehtap Öztunalı)
Yeşilyurt: Burcu Yonder, Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa (Ceren Yılmaz, Duru Aksu, Nazlı Eda Kafkas, Sülbiye Ceren Yılmaz)
Setler: 25-16, 25-14, 25-13
Süre: 68 dakika (21, 24, 23)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Türk Hava Yolları, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri