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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen YıldızKuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu (Dilek Kınık, Işıl Öz, Fulden Ural, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu (Dilek Kınık, Işıl Öz, Fulden Ural, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Tuna Aybüke Çetinay, Sezen Keşkekoğlu, Ada Germen)

Setler: 25-17, 25-23, 25-14

Süre: 82 dakika (26, 31, 25)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Haber: Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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