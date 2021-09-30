Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Gani ArslanKarayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Zeliha Küçükkardaş, Ceren Karagöl)Mert Grup Sigorta: Ayça...

CEYHAN, ADANA (AA) - Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

Karayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Zeliha Küçükkardaş, Ceren Karagöl)

Mert Grup Sigorta: Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Gonzalez, Paskova, Özge Nur Çetiner, Cansu Aydınoğulları (Alara Altundağ, Gizem Çerağ Düzeltir, Seda Menekşe, Merve Çepni, Defne Tokol, Selin Toy)

Setler: 25-14, 19-25, 19-25, 18-25

Süre: 111 dakika (25, 27, 30, 29)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu'ndan çıkma şansı kalmayan iki ekibin mücadelesinde Mert Grup Sigorta, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Gruptaki 3. ve son maçında ilk galibiyetini alan Mert Grup Sigorta üçüncü olurken, Karayolları ise grupta dördüncü sırada yer aldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Mesut Özil Umut Meraş Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:12:27. #1.17#