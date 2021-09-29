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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan ÜnalPTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Buse Kaygısız, İlayda Uçak, Ece Morova, Merve Tanyel, Çağla Erdem)Türk Hava Yolları: Carlini, Polen Ünver, Aslı Kalaç, Cemre Erkul,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

PTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Buse Kaygısız, İlayda Uçak, Ece Morova, Merve Tanyel, Çağla Erdem)

Türk Hava Yolları: Carlini, Polen Ünver, Aslı Kalaç, Cemre Erkul, Kingdon, Rabadzhieva (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Van Ryk)

Setler: 21-25, 19-25, 25-21, 20-25

Süre: 85 dakika (21, 19, 25, 20)

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar A Grubu müsabakasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-1 yendi.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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Haber: Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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