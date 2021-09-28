Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaYeşilyurt: Burcu Yönder, Ezgi Taşdemir, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa, Ceren Yılmaz (Pınar Atasever, Duru Aksu, Nislişah Akar, Nazlı Eda Kafkas)PTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç, Sıla...
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Yeşilyurt : Burcu Yönder, Ezgi Taşdemir, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa, Ceren Yılmaz (Pınar Atasever, Duru Aksu, Nislişah Akar, Nazlı Eda Kafkas)
Ptt : Rousseaux, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Buse Kaygısız, İlayda Uçak, Ece Morova, Semra Özer, Dilşad Kavas Nur, Campos, Dimitrova)
Setler: 21-25, 11-25, 23-25
Süre: 80 dakika (27, 23, 30)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk gün maçında PTT, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri