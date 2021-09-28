Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat BüyükpamukçuEczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Fatma Şekerci, Yasemin Güveli, Heyrman, Adams, Merve Atlıer (Şebnem Simge Aköz, Zeynep Palabıyık, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Saliha Şahin)Mert Grup Sigorta:...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Fatma Şekerci, Yasemin Güveli, Heyrman, Adams, Merve Atlıer (Şebnem Simge Aköz, Zeynep Palabıyık, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Saliha Şahin)
Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Selin Toy, Seda Menekşe, Özge Nur Çetiner (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Biryukova, Paskova, Defne Tokol)
Setler: 25-19, 25-21, 25-11
Süre: 85 dakika (31, 29, 25)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri