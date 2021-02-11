Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

11.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:56
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: EczacıbaşıHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet TopalEczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Santana, Aslı...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)

Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Santana, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner)

Setler: 23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14

Süre: 138 dakika (31, 27, 26, 32, 22)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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