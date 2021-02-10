Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

10.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:00
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çildir, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz)Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Arzum...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz)

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Arzum Tezcan, Gorrell, Sinem Yıldız, Hümay Topaloğlu, Merve Cepni)

Setler: 26-24, 25-20, 25-20

Süre: 28, 27, 24 (79 dakika)

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı. Kuzeyboru ise organizasyona veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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