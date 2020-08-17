Voleybol Kadınlar 1. Ligi için isim sponsorluğu anlaşması Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Sigorta Shop ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 1. Ligi'nin isim sponsorluğu için Sigorta Shop ile sözleşme imzalanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, anlaşmanın detaylarının açıklanacağı imza töreninin 19 Ağustos Çarşamba günü, saat 11.00'de Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleşeceği bildirildi. Törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) üst yöneticisi Aydın Kaya'nın katılacağı belirtildi. Kaynak: AA