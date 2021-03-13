Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta
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Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta

13.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:50
Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji evinde oynadığı maçta Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji evinde oynadığı maçta Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Sigortahop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 19.haftasında evinde Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada 1.seti ev sahibi ekip 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. 2.sette iyi oyununu sürdüren Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 25-20 kazanarak skoru 2-0 yaptı. 3.sette rakibine şans tanımayan ev sahibi ekip OSB Teknik Koleji 25-18 kazandı. Zirve mücadelesi veren rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji üst üste üçüncü galibiyetini aldı. - KAYSERİ

Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta
Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:52:20. #1.14#
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