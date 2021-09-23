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Voleybol: Hazırlık maçı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor
Voleybol: Hazırlık maçı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından PTT, Ihlara Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray'ı, 3-2 mağlup etti.

AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Ptt, Ihlara Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray'ı, 3-2 mağlup etti.

Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada PTT ile Galatasaray, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

PTT, Galatasaray karşısında mücadeleyi 25-12, 25-22, 22-25, 23-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 galip tamamladı.

AA / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri
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