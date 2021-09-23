Voleybol: Hazırlık maçı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından PTT, Ihlara Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray'ı, 3-2 mağlup etti.
AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Ptt, Ihlara Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray'ı, 3-2 mağlup etti.
Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada PTT ile Galatasaray, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
PTT, Galatasaray karşısında mücadeleyi 25-12, 25-22, 22-25, 23-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 galip tamamladı.
AA / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri