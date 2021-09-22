Voleybol: Hazırlık maçı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından PTT, Ihlara Turnuvası'nda Mert Grup Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Ptt, Ihlara Turnuvası'nda Mert Grup Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Kuzeyboru'nun, ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada PTT ile Mert Grup Sigorta, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
PTT, rakibi karşısında mücadeleyi 23-25, 25-10, 25-13 ve 32-30'luk setlerle 3-1 galip tamamladı.
AA / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri