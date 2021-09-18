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Voleybol: Hazırlık maçı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
Voleybol: Hazırlık maçı

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oğuzhan İnal, Melike Erol ÖzkanBursa Büyükşehir Belediyespor: Greciano, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren, Burakhan Tosun, Berkun Üstündağ, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Burhan Zorluer, Efe Er)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Avcı Batuhan, Lagumdzija,...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan İnal, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Greciano, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren, Burakhan Tosun, Berkun Üstündağ, Bahov ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Burhan Zorluer, Efe Er)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Avcı Batuhan, Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Candido, Cengiz Mustafa (Caner Dengin, Burak Çevik, Ali Enis Ay, Hoag)

Setler: 18-25, 21-25, 16-25

Süre: 73 dakika (27, 29, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor, hazırlık maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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