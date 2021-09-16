Voleybol: Hazırlık maçı
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, hazırlık maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, hazırlık maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliğini üstlendiği 3 takımlı turnuvada Fenerbahçe HDI Sigorta'yla Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, güçlü rakibi Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında mücadeleyi 21-25, 25-17, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 galip tamamladı.
Turnuva, yarın Arkasspor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmasıyla devam edecek.