Voleybol: Hazırlık maçı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Voleybol: Hazırlık maçı

13.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:29
Voleybol: Hazırlık maçı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, hazırlık maçında karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, hazırlık maçında karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi.

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, milli maç arası nedeniyle oyuncuların kondisyonlarını yitirmemesi ve son durumlarının belirlenebilmesi için düzenlenen karşılaşmayı 25-21, 25-18, 17-25 ve 25-13 setlerle Halkbank kazandı.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan müsabaka 1 saat 35 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar İlker Başbuğ Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Cemal Hünal Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Hazırlık maçı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 21:30:39. #1.15#
title