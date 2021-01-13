Voleybol: Hazırlık maçı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, hazırlık maçında karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi.

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, milli maç arası nedeniyle oyuncuların kondisyonlarını yitirmemesi ve son durumlarının belirlenebilmesi için düzenlenen karşılaşmayı 25-21, 25-18, 17-25 ve 25-13 setlerle Halkbank kazandı.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan müsabaka 1 saat 35 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er