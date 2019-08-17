Voleybol: Hazırlık maçı

17.08.2019 22:03

Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 12 Eylül'de başlayacak Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya'yı hazırlık maçında 3-0 yendi.

Milliler, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 27-25, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 üstünlük kurdu.

Türkiye, karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti de 25-22 kazandı.

Milli takım, Estonya ile yarın saat 18.00'de bir hazırlık maçı daha yapacak.

Kaynak: AA