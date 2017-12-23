Voleybol: Hazırlık Maçı

Voleybolda, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Romanya ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-7 Ocak 2018'de Macaristan'da yapılacak 2018 Avrupa Şampiyonası 2. Tur G Grubu müsabakalarına çıkacak ay-yıldızlı ekip, TVF Başkent Salonu'ndaki Beştepe salonunda Romanya ile hazırlık maçı yaptı.



Romanya'ya 25-16, 15-25, 23-25 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup olan milli takım, 15 sayı üzerinden oynanan ekstra seti ise 15-12 aldı.



Milliler, hazırlıklarına Ankara'da devam edecek.