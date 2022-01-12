Voleybol hakemi İlhami Şenyurt aktif kariyerine nokta koydu

İSTANBUL (AA) - Voleybolda İstanbul bölgesi uluslararası hakemlerinden İlhami Şenyurt, 32 yıllık aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı.

Şenyurt, Fenerbahçe Opet ile Aydın Büyükşehir Belediyespor takımları arasında bugün oynanan AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde son kez görev yaptı.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, Marmara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı İsmail Ercan, Kocaeli Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Serap Kuka, İstanbul Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği adına Ulusal Hakemlerimizden Recep Karakoç, Fenerbahçe Spor Kulübü adına Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Türk voleybol hakemliğine katkılarından dolayı İlhami Şenyurt'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

28 Aralık 1966'da İstanbul'da doğan İlhami Şenyurt, 1989 yılında hakemliğe başladı. 1998 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açılan kursu birincilikle tamamlayarak Uluslararası Voleybol Hakemi olan Şenyurt, Avrupa kupalarında ellinin üzerinde maçta görev aldı. İngiltere'de Avrupa Kupası maçı yöneten ilk Türk hakemi unvanına da sahip İlhami Şenyurt, birçok uluslararası turnuvada da Türkiye'yi temsil etti. Şenyurt, son olarak 2019 yılında İspanya'nın Tarragona kentinde organize edilen Akdeniz Oyunları'nda görev yaptı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet