Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

11 Mart Cuma:

12.00 Mert Grup Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)

12 Mart Cumartesi:

15.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

13 Mart Pazar:

14.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

14.00 Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor (Mimar Sinan)

17.00 Kuzeyboru-Karayolları (Aksaray)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Altekma-Bingöl Solhanspor (Atatürk Sigorta Shop)

11 Mart Cuma:

15.00 Spor Toto-Arkas Spor (Başkent)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Halkbank (Kızıltepe Atatürk)

12 Mart Cumartesi:

16.00 Ziraat Bankkart-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Başkent)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)

14 Mart Pazartesi:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediyesi Plevne (Burhan Felek Vestel)