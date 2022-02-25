Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

27 Şubat Pazar:

14.00 Mert Grup Sigorta-Yeşilyurt (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

16.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

16.30 PTT-Karayolları (Başkent)

19.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

28 Şubat Pazartesi:

15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Efeler Ligi

Bugün:

16.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)

Yarın:

15.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bingöl Solhanspor-Tokat Belediyesi Plevne (Karşıyaka)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

27 Şubat Pazar:

16.00 Yeni Kızıltepespor-Arkas Spor (Atatürk)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Altekma-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Atatürk Sigorta Shop)