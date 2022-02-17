Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Liglerde 20. hafta yarın yapılacak birer müsabakayla açılacak. Sultanlar Ligi'nde saat 17.00'de Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Efeler Ligi'nde ise saat 20.00'de Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

19 Şubat Cumartesi:

14.00 Yeşilyurt-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

20 Şubat Pazar:

13.00 VakıfBank-Mert Grup Sigorta (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 Fenerbahçe Opet-PTT (Burhan Felek Vestel)

15.00 Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları (Karaçayır)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

20.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk-Sigorta Shop)

19 Şubat Cumartesi:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (Ali Yücel)

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Bingöl Solhanspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Sorgun)

18.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

20 Şubat Pazar:

17.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)