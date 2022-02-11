Voleybol: Haftanın programı
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları yapılacak.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 19. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
16.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
13.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Şubat Pazar:
15.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Yeşilyurt (Mimar Sinan)
16.00 Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
14 Şubat Pazartesi:
16.00 Mert Grup Sigorta-Kuzeyboru (Başkent)
Ligde Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet maçı, sarı-lacivertli takımın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
20.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)
Yarın:
14.00 Spor Toto-Yeni Kızıltepespor (Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Ali Yücel)
16.00 Bingöl Solhanspor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Karşıyaka)
16.30 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (Başkent)