Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 19. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

16.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

13.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Şubat Pazar:

15.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Yeşilyurt (Mimar Sinan)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

14 Şubat Pazartesi:

16.00 Mert Grup Sigorta-Kuzeyboru (Başkent)

Ligde Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet maçı, sarı-lacivertli takımın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

20.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)

Yarın:

14.00 Spor Toto-Yeni Kızıltepespor (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Ali Yücel)

16.00 Bingöl Solhanspor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Karşıyaka)

16.30 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (Başkent)