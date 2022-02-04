Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 18. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 18. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

6 Şubat Pazar:

15.00 Karayolları-Sarıyer Belediyespor (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Yeşilyurt-PTT ( Burhan Felek )

17.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

7 Şubat Pazartesi:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta (Eczacıbaşı)

20.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

8 Şubat Salı:

18.00 Bolu Belediyespor-VakıfBank (Karaçayır)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)

16.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart (Sorgun)

17.00 Yeni Kızıltepespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk)

Yarın:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Şırnak)

15.00 Halkbank-Bingöl Solhanspor (Başkent)

16.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)