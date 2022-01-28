Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Mert Grup Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)

30 Ocak Pazar:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

Ligde VakıfBank-Karayolları ile PTT-Kuzeyboru maçları ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)

16.00 Bingöl Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Merkez Karşıyaka)

17.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)

17.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

30 Ocak Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)

Ligde Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı ertelendi.